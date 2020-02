Geldersheim vor 25 Minuten

Geldersheim: Versuchter Totschlag - fünfter Tatverdächtiger festgenommen

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am 04. Februar konnte am Mittwochabend ein fünfter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dauern an.