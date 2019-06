Geldersheim vor 51 Minuten

Auseinandersetzung

Attacke in Ankerzentrum: Bewohner mit abgebrochener Glasflasche verletzt

In einer Anker-Einrichtung in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt hat ein 29-Jähriger am Dienstag (18. Juni) seinen Mitbewohner mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen. Schon am Tag zuvor war es zu einem Streit zwischen den beiden gekommen.