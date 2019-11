Feuer in Schweinfurter Wohnhaus - Senior stirbt nach schweren Brandverletzungen

Am frühen Freitagmorgen (22. November 2019) brach ein Feuer in einem Wohnhaus in Schwebheim im Landkreis Schweinfurt aus. Ein älterer Bewohner des Hauses starb an seinen schweren Brandverletzungen im Krankenhaus.

Feuer in Wohnhaus: Senior konnte sich nicht aus Wohnhaus retten

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Senior gegen 3.00 Uhr Feuer in seinem Wohnzimmer. Er setzte den Hausnotruf ab, schaffte es aber nicht mehr sich aus der Wohnung zu retten und zog sich schwere Brandverletzungen zu.