Explosionsgefahr in Schweinfurt: Verbotene Chemikalien in Lagerhalle entdeckt

In einer Lagerhalle in Schweinfurt wurden am Dienstagmorgen verbotene, explosive Chemikalien entdeckt. Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts konnten die Chemikalien unschädlich machen.

Laut Polizei fielen bei Entsorgungsarbeiten von Problemmüll aus einer Lagerhalle einer Baustoffhandlung in Schweinfurt am Dienstagmorgen mehrere Dosen mit Dinitrokresol auf. Von der Entsorgungsfirma wurde ein Transport mit Hinweis auf die Giftigkeit und Gefährlichkeit des Stoffes abgelehnt.

Explosives Pestizid entdeckt - Stoff ist seit 1991 verboten

Der Stoff ist ein Pestizid, dessen Verwendung seit 1991 verboten ist. Im trockenen Zustand ist der Stoff explosiv. Die Konsistenz dieses Altbestands konnte nicht beurteilt werden. Daraufhin wurde die Technische Sondergruppe des BLKA hinzugezogen. Die Behälter wurden in Natronlauge versenkt. Dadurch wurde die Explosionsgefahr vollständig gebannt. Die Flüssigkeit mit den Behältern musste im Anschluss von der Baustoffhandlung als Gefahrgut selbstständig entsorgt werden.

Gegen 17:30 Uhr wurde der Einsatz, bei dem neben Streifen der Polizeiinspektion Schweinfurt und den Beamten des Bayerischen Landeskriminalamts auch die ortsansässige Feuerwehr und Kräfte vom Rettungsdienst eingesetzt waren, beendet.

Derzeit wird durch die Wasserschutzpolizei Schweinfurt als hierfür zuständige Fachdienststelle geprüft, inwieweit strafrechtliche Verstöße oder Ordnungswidrigkeiten vorliegen.