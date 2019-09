Im unterfränkischen Schweinfurt hat sich am Freitagmorgen (20. September 2019) ein Exhibitionist gezeigt. Der Mann entblößte sich gegen 06.30 Uhr in der Stresemannstraße vor einer 20-jährigen Frau. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, stand er plötzlich mit entblößtem Geschlechtsteil vor ihr und sprach sie "obszön" an.

Schweinfurt: Unbekannter entblößt sich vor Frau

Die 20-Jährige setzte ihren Weg fort und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat den Fall mittlerweile übernommen. Dabei hoffen die Ermittler auf die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden unter 09721/202-1731 entgegen genommen. Die Behörden haben eine Personenbeschreibung des Exhibitionisten in Schweinfurt veröffentlicht:

circa 20 Jahre alt

circa 175 cm groß

schlanke bis kräftige Figur

trug eine dunkle Hose und einen grauen Kapuzenpullover

sein Gesicht war durch die Kapuze verdeckt

Im oberfränkischen Hof ist ebenfalls ein Exhibitionist aufgetaucht. Der Mann entblößte sich im Supermarkt.