Balkonbrand in Würzburg: Aus bislang ungeklärte Ursache ist es am Samstagnachmittag (11.04.2020) in Schweinfurt zu einem Brand auf einem Balkon gekommen. Das Feuer verursachte laut Polizei "einen nicht unerheblichen Schaden" in der Wohnung und an der Fassade des Hauses. Dank des schnellen Eintreffens der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Die Kripo Schweinfurt übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wie die Polizei berichtet, bemerkten mehrere Nachbarn gegen 17.45 Uhr eine schwarze Rauchsäule, die von dem Balkon eines Hauses in der Kreuzstraße empor stieg. Wie es zu dem Brand auf dem Balkon kommen konnte, ist gegenwärtig noch nicht geklärt.

Brand auf Balkon: Helfer entfacht Feuer durch Löschversuch noch stärker

Mit einem ersten - laut Polizei - "gut gemeinten Löschversuch" verschlimmerte ein Helfer ungewollt die Situation, da das Wasser den Brand noch stärker entfachte. Das entstandene Feuer breitete sich sofort großflächig auf den Balkon und die Fassade des Hauses aus. Auch die Wohnung wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Die schnell am Einsatzort eingetroffene Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern. Für die Dauer der Löscharbeiten evakuierten Feuerwehr und Polizei die anderen Mieter des Hauses. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache und der exakten Schadenshöhe übernahm noch am Abend die Kripo Schweinfurt.

