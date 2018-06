Jetzt gewinnen: Grillen auf dem Main - auf einem Grillboot!

Seit Juni 2017 fahren die runden Boote auf dem Main herum. Gäste können dabei grillen. Die Boote der Firma "BBQ-Donut Franken" verkehren dabei zwischen dem Anker und dem Walzenwehr an der Gutermannpromenade.



Auf einem Grillboot haben bis zu zehn Menschen Platz. Grillgut können Gäste selbst mitbringen, Getränke müssen beim Veranstalter gekauft werden. Für Musik sorgt eine ebenfalls mietbare Musikbox.

Gutscheine für Jetzt mitmachen und gewinnen!

In Kooperation mit "BBQ-Donut Franken" verlost inFranken.de einen Gutschein im Wert von 190 Euro für die Grillboote in Schweinfurt. Mit diesem Gutschein können zum Beispiel zehn Personen zwei Stunden lang auf dem Main grillen.



Verpflegung und Grillset sind im Gutschein nicht enthalten. Der Gutschein ist bis 6 Wochen nach der Verlosung gültig und kann an allen Öffnungstagen, außer an Samstagen und Feiertagen, eingelöst werden.

Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme unter 18 Jahren ist verboten.



Und so geht es: Einfach das Formular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 25.6.2018 um 12 Uhr. Viel Glück, wir bei inFranken.de drücken die Daumen!



Und wer nicht gewonnen hat: Nicht traurig sein, inFranken.de verlost in den nächsten Monaten immer wieder einen Gutschein für eine Grillboot-Tour in Schweinfurt. Also Augen offen halten!



Foto: Artthink GmbH