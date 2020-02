In Schweinfurt (Unterfranken) ist in der Nacht auf Mittwoch (26. Februar 2020) ein 25-jähriger Mann wahrscheinlich niedergestochen worden. Ein Zeuge fand den schwer verletzten Mann gegen 23.15 Uhr am Roßmarkt. Der 25-Jährige wies eine Stichverletzung am Oberkörper auf und schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Wie die Polizei berichtet, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren und in alle Richtungen. Bereits in der Tatnacht leitete die Kripo Schweinfurt eine Fahndung nach einem möglichen Täter ein. Noch ist kein Tatverdächtiger gefasst. Außerdem ist das Motiv weiterhin unklar.

Zeugen gesucht - wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich telefonisch bei der Schweinfurter Kriminalpolizei melden. Die Nummer ist 09721/202-1731.

Der 25-jährige Algerier war zum Zeitpunkt seines Auffindens alkoholisiert und lebensgefährlich verletzt. In der Zwischenzeit hat sich der Gesundheitszustand des Mannes stabilisiert.