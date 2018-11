Wendelstein in Mittelfranken: 63-Jährige rammt abbiegendes Auto - vier Menschen verletzt

Am Samstagnachmittag hat sich in Kleinschwarzenlohe, einem Ortsteil von Wendelstein, ein schwerer Unfall ereignet, bei dem vier Menschen verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 67-jähriger Autofahrer gegen 14 Uhr in der Rangaustraße in Kleinschwarzenlohe unterwegs. Der Fahrer bremste an der Einfahrt zu seinem Anwesen das Auto, um nach Durchlassen des Gegenverkehrs nach links abzubiegen.

Vier Menschen verletzt

Die hinter ihm fahrende 63-jährige Autofahrerin übersah offensichtlich den Abbremsvorgang ihres Vordermannes und fuhr nahezu ungebremst in dessen Fahrzeug. Die jeweils mit zwei Menschen besetzten Autos wurden in der Folge beschädigt. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt.

Das Fahrzeug des 67-Jährigen war laut Polizeibericht "derart deformiert", dass die zwei verletzten Insassen von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden mussten. Einer der Verletzten musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Regensburg verbracht werden. Die 63-jährige Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.