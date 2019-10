Gut zwei Stunden lang dauerte die Suche nach dem Fahrer oder anderen Insassen des Unfallautos. Letzten Endes sei alles halb so wild gewesen, so ein Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei in Mittelfranken gegenüber inFranken.de. Der Fahrer sei, so heißt es weiter, plötzlich in einer Polizeidienststelle gestanden. Ein Anruf und die Meldung, dass er einen Unfall gehabt habe, hätte ausgereicht, so die Polizei. Erst gegen 6 Uhr konnte die umfangreiche Suche beendet werden.

Genauere Angaben zum Fahrer und zum Unfallhergang machte die Polizei nicht.

In lediglich 20 Kilometern Entfernung endete ein Unfall am Samstagnachmittag tödlich: In Rohr ist ein 17-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.