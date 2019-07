Tödlicher Unfall im Brombachsee: Junger Mann stirbt

Schweres Unglück beim Baden: Am frühen Dienstagabend wurden Einsatzkräfe zum Brombachsee alarmiert - ein junger Mann wurde vermisst, der kurz zuvor schwimmen gegangen war. Mit Booten des DLRG konnten die Helfer den Mann unter Wasser finden und an Land bringen, wie Fabian Habel,Einsatzleiter der Wasserrettung, vor Ort berichtet.

Mann stirbt an schweren Verletzungen

Bereits auf dem Boot wurde er von einem DLRG-Rettungsschwimmer reanimiert. Anschließend wurde der lebensgefährlich verletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Nürnberg gebracht. Seine Verletzungen waren laut Polizeiinformationen allerdings so schwer, dass er dort in der Nacht zum Mittwoch verstarb.

Im Juni war bereits ein Mann aus Nürnberg bei einem Badeunfall ums Leben gekommen - er ertrank im Starnberger See.