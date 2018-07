Tödlicher Unfall bei Roth: Fahrradfahrerin von Auto erfasst

Am Dienstagmittag (03.07.2018) ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Roth. Eine Frau wurde tödlich verletzt. Gegen 12:40 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Auto auf der Äußeren Belmbracher Straße Richtung Eckersmühlen. Am Ortsausgang des Rother Stadtteils Belmbrach kollidierte er aus noch nicht geklärter Ursache mit einer Fahrradfahrerin, die von "Zu den Höfen" kommend in die Straße einfuhr.



Äußere Belmbracher Straße gesperrt



Die Frau wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock und musste entsprechend medizinisch versorgt werden.



Die Unfallstelle ist bis auf unbestimmte Zeit in beide Fahrtrichtungen für den Straßenverkehr gesperrt (Stand: 13:40 Uhr). Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit Klärung des Unfallhergangs beauftragt.