Massendorf vor 1 Stunde

Motorradunfall

Motorradunfall in Mittelfranken: Zwei Maschinen kollidieren in Kurve - ein Schwerverletzter

In Mittelfranken hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall mit zwei Motorrädern ereignet. Offenbar kollidierten die beiden Maschinen in einer Kurve.