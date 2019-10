Schwerer Unfall in Skatepark in Georgensmünd (Kreis Roth): Am Sonntagnachmittag (6.10.2019) verunglückte ein Radfahrer in einem Skatepark, berichtet die Polizei. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Gegen 15 Uhr war der Mann mit einem E-Bike in der Skateanlage Am Sandwerk unterwegs. Der 56-Jährige wagte sich auf eine Rampe, verlor die Kontrolle und stürzte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Untersuchungen zum Unfall werden von der Kriminalpolizei Schwabach übernommen.

