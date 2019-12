Geisterfahrer auf A9 unterwegs

Unfall am Sonntagmorgen

Zwei Menschen verletzt

Am Sonntagmorgen (29. Dezember 2019) ist es auf der A9 in Mittelfranken zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ersten Angaben der Polizei zufolge, liegt die Unfallstelle zwischen Allersberg und Hilpoltstein (Kreis Roth). Zwei Menschen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de. Demnach steht der Unfall im Zusammenhang mit einem Geisterfahrer, der in den Morgenstunden auf der A9 unterwegs war.

Unfall auf A9: Polizei sperrt Autobahn

Der Unfall ist zwischen 07.30 und 8 Uhr in der Früh passiert. Die A9 wurde kurzzeitig komplett gesperrt. Aktuell (Stand: 08.55 Uhr) ist der linke Fahrstreifen blockiert. Als Umleitung wird die U49 empfohlen.