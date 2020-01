Tragischer Unfall mit vier Toten auf B2

Mutter stirbt bereits am Unfallort

Ihre drei kleinen Kinder sterben im Krankenhaus

Der Familienvater ist weiterhin in kritischem Zustand

Update, 07.01.2020, 17.06 Uhr: Vierjähriges Kind nun auch verstorben

Am Sonntagabend (5. Januar 2020) hat sich auf der B2 bei Wernsbach ein tragischer Unfall ereignet, bei dem inzwischen vier Menschen ums Leben kamen. Ein 19-jähriger Transporter-Fahrer geriet aus - noch immer - ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Wagen einer fünfköpfigen Familie. Während die 35-jährige Mutter, die am Steuer saß, noch am Unfallort ums Leben kam, starben zwei ihrer Kinder (9 und 12 Jahre alt) in der ersten Nacht im Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, verlor nun auch das vierjährige Kind der Toten sein Leben. Das Mädchen schwebte seit dem Unfall in Lebensgefahr und verstarb zwei Tage später im Krankenhaus. Der Familienvater, der ebenfalls mit im Auto unterwegs war, ist noch immer in einem kritischen Zustand, wenn auch stabil. Das berichtet die Polizei am Dienstagabend.

Update, 06.01.2020, 8 Uhr: Zwei Kinder sterben nach Unfall auf B2 im Krankenhaus

Es gibt Neuigkeiten zum schweren Unfall auf der B2 bei Wernsbach am Sonntag (5. Januar 2020): Zwei der drei am Unfall beteiligten Kinder sind in der Nacht im Krankenhaus gestorben. Dabei handelt es sich um den zwölfjährigen Jungen und das neunjährige Mädchen. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Das dritte Kind (4) schwebt "in akuter Lebensgefahr" und liegt weiterhin im Klinikum, wie der Sprecher erklärte. Die verstorbene Mutter saß am Steuer, als sich der Unfall ereignete. Die Polizei korrigierte diese Angabe: Am Sonntagabend hieß es zunächst, dass der Vater gefahren sei. Der Vater selbst, befindet sich wie die Vierjährige ebenfalls in einem "äußerst kritischen" Gesundheitszustand.

Erstmeldung, 06.01.2020: Tödlicher Unfall auf B2 bei Wernsbach

Eine Mutter verlor am Sonntagabend (5. Januar 2020) ihr Leben. Auf der B2 bei Wernsbach (Georgensgmünd) geriet ein 19-Jähriger gegen 17.30 Uhr in den Gegenverkehr und krachte mit seinem Transporter frontal mit dem Wagen der fünfköpfigen Familie zusammen, berichtet die Polizei.

Die schreckliche Folge: Die Mutter starb, ihr Ehemann und die drei Kinder schweben noch am Sonntagabend in Lebensgefahr. Die Kinder, zwei Mädchen und ein Junge, sind zwischen vier und zwölf Jahre alt. Auf dem Weg ins Krankenhaus mussten sie reanimiert werden.

Der 19-jährige Fahrer des Transporters sowie seine 17-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht.