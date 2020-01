Georgensgmünd vor 7 Minuten

Frontalcrash

19-Jähriger kracht auf B2 in Familienwagen - Mutter (35) tot, drei Kinder in Lebensgefahr

Ein 19-Jähriger ist am Sonntagabend auf der B2 bei Wernsbach in den Gegenverkehr gefahren und mit seinem Fahrzeug frontal in einen Familienwagen gekracht. Die Mutter (35) verlor ihr Leben, die drei Kinder schweben am Abend in Lebensgefahr und der Vater sowie der Unfallverursacher wurden schwer verletzt.