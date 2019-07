Unfall auf A9 in Mittelfranken

Lkw krachen zusammen

Polizei hofft auf Rettungsgasse

Unfall auf der A9 in Mittelfranken: Am Mittwochabend (24. Juli 2019) hat sich auf der A9 zwischen Greding und Hilpoltstein (Kreis Roth) ein Lkw-Unfall ereignet. Zwei Sattelzüge krachten dabei ineinander, wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigte. Gegen 17 Uhr ging bei der Polizei der Alarm ein.

Unfall auf A9: Rettungsgasse notwendig

Aktuell (Stand: 20.40 Uhr) kommt es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Die rechte Spur ist gesperrt. Die mittlere Spur wird für die Bergung der Lkw benötigt. Deshalb bittet die Polizei Autofahrer eine Rettungsgasse auf der mittleren Spur zu bilden. Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt. s

