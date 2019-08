Schwerer Unfall auf der A9 in Mittelfranken

Motorradfahrer verunglückt und schwebt in Lebensgefahr

Polizei und Rettungskräfte vor Ort

Schwerer Motorradunfall auf der A9:

Unfall auf A9: Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr

Am Freitagmittag (9. August 2019) hat sich auf der Autobahn zwischen Hilpoltstein und Greding (Kreis Roth, Mittelfranken) ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge ist dabei ein Motorrad verunglückt: Der Biker wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei gegenüberbestätigte.

Laut Polizei war der Motorradfahrer allein am Unfall beteiligt: Er krachte aus bisher unbekannter Ursache in die Schutzplanke und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn per Hubschrauber ins Krankenhaus. Die A9 ist aktuell (16.15 Uhr) vollgesperrt. Ein Gutachter ist noch vor Ort, um die Lage zu beurteilen. Es staut sich auf insgesamt 13 Kilometern in Fahrtrichtung München.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Erkenntnisse zum Unfall gibt.

Motorradunglück auf der Autobahn: Hier ist der Unfall passiert

