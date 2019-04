Am Donnerstagvormittag (25. April 2019) wurde ein Mann bei Waldarbeiten in Spalt (Landkreis Roth) lebensgefährlich verletzt, weil er von seinem eigenen Traktor überrollt wurde. Die Kriminalpolizei Schwabach hat zu dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstagnachmittag mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 76-jährige Landwirt mit seinem Traktor in ein Waldstück in der Nähe der Bundesstraße 466, um dort Waldarbeiten zu verrichten. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er unvermittelt vom Traktor überrollt.

Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen

Der Landwirt erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße 466 war für den Rettungseinsatz ab etwa 13.45 Uhr für circa eine Stunde gesperrt.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

