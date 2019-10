Fränkische Feuerwehren im Einsatz

Rauch in Grundschule

Hausmeister verletzt

Feuerwehreinsatz in fränkischer Grundschule: Zu starker Rauchentwicklung ist es am Dienstagabend (1. Oktober 2019) im Keller einer Grundschule im mittelfränkischen Schwanstetten (Kreis Roth) gekommen. Ersten Informationen der Polizei zufolge, qualmte es im Bereich der Heizungsanlage. Gegen 20.45 Uhr ging ein Alarm bei den Einsatzkräften ein, wie ein Polizeisprecher zu inFranken.de sagte.

Grundschule im Kreis Roth: Hausmeister in Klinik

Demnach stieß der Hausmeister bei seinem abendlichen Rundgang auf den Qualm an der Hackschnitzelanlage der Zentralheizung. Er atmete den Rauch ein und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Aktuell ist noch unklar, wie es zum Brand gekommen ist. Die Ermittlungen der Behörden laufen. Die Schadenshöhe ist ebenfalls unklar.

Feuerwehren aus dem Umland waren im Einsatz und brachten die Situation am Dienstagabend in Schwanstetten unter Kontrolle. Am späten Dienstagnachmittag ist es auch in Oberfranken zu einer starken Rauchentwicklung in einem Seniorenwohnheim gekommen.

tu