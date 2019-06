Schwabach: Scheibe von Aufzug eingeschlagen - enormer Sachschaden

Wie der Schwabacher Polizei erst am Mittwoch bekannt wurde, hat ein bislang Unbekannter am Pfingstwochenende die Glasscheibe eines Aufzugs massiv beschädigt. Offenbar schlug der Täter zwischen Samstag (08.06.19) und Dienstag (11.06.19) die Scheibe des Personenaufzuges der Stadtdienste Schwabach in der Ansbacher Straße ein.

Die Scheibe riss im gesamten Bereich, so dass der Aufzug vorerst nicht mehr genutzt werden konnte. Es entstand enormer Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro, wie die Polizei am Freitagmorgen bekannt gab. Die Polizei Schwabach ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der Schwabacher Polizei unter der Telefonnummer 09122/927-0 in Verbindung zu setzen. Mehr Nachrichten aus Schwabach, lesen Sie hier.