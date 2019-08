Zug-Drama in Franken: ICE muss auf offener Strecke nothalten - 400 Passagiere über Stunden im Zug gefangen: Auf der Strecke Nürnberg München sorgte ein umgestürzter Baum für einen Black Out. Der Baum beschädigte die Oberleitung, die dann auf einem ICE landete. Der Zug musste auf offener Strecke halten "Es sind etwa 400 Menschen im Zug. Im Zug ist kein Strom mehr. Das heißt, die Klimaanlage geht nicht mehr, die WC funktionieren auch nicht mehr", sagte der Kreisbrandmeister des Landkreises Roth, Klaus Wolfsberger, gegenüber News 5.

Der ICE, der aus Richtung Berlin nach München unterwegs war, musste kurz nach dem Hauptbahnhof Nürnberg seine Fahrt unterbrechen. Auf offener Strecke musste der Zug halten. Bäume haben die Oberleitung beschädigt "und die ist dann auf dem ICE zum Liegen gekommen", sagt Klaus Wolfsberger.

Das primäre Ziel des Einsatzes war die Sicherstellung der Erdung. Deswegen und weil die Evakuierung auf offener Strecke schwierig war, durfte niemand den ICE verlassen. "Wir reden hier von einem Zeitraum von drei, vier Stunden, die die Passagiere eingeschlossen im Zug verbringen müssen.", so Wolfsberger weiter. "Ja, die Situation ist angespannt." Verletzt wurde, ersten Meldungen zu Folge, niemand.

Erst gegen drei Uhr war der Einsatz bei Georgensmünd im Kreis Roth beendet.

Blitz schlägt in Stellwerk ein

In Teilen Deutschlands ist es am Sonntagabend nach Unwettern und Gewittern zu Problemen im Bahnverkehr gekommen. Auch in Franken warnt der Deutsche Wetterdienst noch bis in die Nacht vor schweren Unwettern.

In Walldorf schlug ein Blitz in ein Stellwerk ein, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zwischen den Hauptbahnhöfen von Mannheim und Frankfurt sei deshalb derzeit kein Zugverkehr möglich, hieß es bei Twitter.

Oberleitungsstörungen durch Unwetter

Die Techniker seien bereits vor Ort. Auch in Teilen Hessens sei der Zugverkehr wetterbedingt gestört, sagte ein Bahn-Sprecher. Etwa auf den Strecken zwischen Darmstadt und Frankfurt sowie zwischen Hanau und Aschaffenburg gab es Oberleitungsstörungen.

Es könne in den betroffenen Bereichen zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen, sagte der Sprecher. Der Fernverkehr werde umgeleitet, einige Züge würden in Bahnhöfen zurückgehalten. Wie lange die Störungen anhalten sollen, war zunächst unklar.

Baum in Oberleitung zwischen Nürnberg und Ansbach

Aufgrund eines Baumes in der Oberleitung des Streckenabschnitts Nürnberg-Stein und Roßtal ist die Strecke auch hier aktuell gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn um 19.35 Uhr mit. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab. Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung Ansbach verkehren bis Roßtal und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr kann aufgrund der Witterungsverhältnisse derzeit nicht angeboten werden.