Grausiger Fund in Roth: Nackte Leiche gefunden - Mann wurde schwer misshandelt und getötet

Update 22.02.19: Mann wurde schwer misshandelt und getötet

Auch am Freitag ist die Identität des männlichen Leichnams, der am Mittwoch von einer Fußgängerin auf einem geteerten Weg im mittelfränkischen Roth gefunden wurde, noch unklar. Die Bereitschaftspolizei durchkämmte am Freitagvormittag erneut den Wiesengrund und das umliegende Gebiet um den Fundort der nackten Leiche.

Auch Suchhunde waren im Einsatz. "Der Fundort muss nicht unbedingt der Tatort sein, Geruchsspuren könnten eventuell zum Tatort führen", betonte der Sprecher. Polizisten durchsuchten auch mit sogenannten Stöberstöcken das Gebiet, um zum Beispiel unter Laub Spuren oder Gegenstände zu finden.

Gewaltsamer Tod

Polizeisprecher Michael Konrad bestätigte am Freitag auf Anfrage von inFranken.de, dass der Mann definitiv eines gewaltsamen Todes starb. Unter schwersten "stumpfen" Gewalteinwirkungen und massiven Misshandlungen kam der etwa 50 bis 60-Jährige ums Leben, wie die Obduktion des Leichnams ergab.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weiter um Zeugenhinweise.Die Polizei wollte in Roth und Umgebung Wohnheime nach vermissten Personen abfragen. Bislang sind bei der Kriminalpolizei Schwabach rund 20 Hinweise eingegangen, denen die Ermittlungskommission "Rednitz" nun nachgeht. Die Beamten werden auch über das Wochenende im Dienst sein und ihre Ermittlungstätigkeit fortsetzen.

Update 21.2.2019: Reisekoffer ist wichtiges Beweismittel - Wer ist der tote Mann in Roth?

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr hat eine Passantin in Roth die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Die Identität ist bislang nicht geklärt. Wie die Polizei mitteilt, ist die unbekleidete Leiche des Mannes in einer Böschung zwischen Westring und Rednitz gefunden worden.

Die Kriminalpolizei Schwabach geht weiter davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Kripo hat eine 20-köpfige Ermittlungskommission (EKO) mit dem Namen "Rednitz" eingerichtet.

Ein wichtiges Beweismittel ist für die Ermittler ein schwarzer Koffer, der in unmittelbarer Nähe zur Leiche aufgefunden wurde. Der Reisekoffer mit Rollfunktion hat auffällige helle Applikationen im Bereich der Reisverschlüsse sowie helle Rollen und einen hellen Ausziehgriff.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise unter folgender Telefonnummer: 0911/2112-3333

Bei seinem Tod soll der Mann rund 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein, schätzt die Polizei. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt. Ein Abgleich mit der polizeilichen Fingerabdruckdatei führte nicht zum Erfolg, teilt die Polizei am späten Mittwochabend mit.