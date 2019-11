"Deep Purple" kommt 2020 nach Franken: Die britische Hardrock-Band hat einige Tourdaten ihrer Spielzeit im Jahr 2020 veröffentlicht. Unter anderem gastieren die Musiker Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse und Don Airey im Sommer im mittelfränkischen Spalt (Kreis Roth). Am 18. Juli 2020 treten sie auf dem "Lieder am See"-Festival auf.

Deep Purple: Neues Album in Aussicht

Auf dem fränkischen Festival treten die Briten gemeinsam mit "Saga" und "The Hooters" auf. Eigentlich hat die Hardrock-Band 2017 bekanntgegeben, in Rente zu gehen. Allerdings steht nun ein neues Album sowie zahlreiche Festivalauftritte auf dem Programm: Bei der neuen Platte handelt es sich um die 21. im 52. Bandjahr.

"Lieder am See"-Festival: Zehnjähriges Jubiläum 2020

Das Festival "Lieder am See" feiert 2020 sein zehnjähriges Jubiläum. Die Veranstaltung findet im Strandbad "Spalt-Endersdorf" am mittelfränkischen Brombachsee statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

