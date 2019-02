Toter Mann in Roth (Mittelfranken) gefunden - Identität unklar: Eine Passantin hat in Roth eine Leiche gefunden. Im Wiesengrund unterhalb des Westrings entdeckte die Frau am Mittwochnachmittag, 20.02.2019, gegen 15.30 Uhr den toten Mann in der Böschung. Das berichtet die Polizei inFranken.de. Der gerufene Rettungsdienst stellte den Tod des Mannes fest.

Leiche in Böschung: Identität des toten Mannes unklar

Die Polizei hat den Fundort abgesperrt. Sie geht aufgrund des Zustands der Leiche von einem Tötungsdelikt aus. Aus ermittlungstechnischen Gründen will die Polizei noch nicht erläutern, woran sie dies festmacht.

Bei seinem Tod soll der Mann rund 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein, schätzt die Polizei. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt. Ein Abgleich mit der polizeilichen Fingerabdruckdatei führte nicht zum Erfolg, teilt die Polizei am späten Mittwochabend mit. Der Leichnam des Mannes soll am Donnerstag obduziert werden. Der mutmaßliche Tatort wird über Nacht abgeriegelt. Bei Tageslicht sollen weitere Spuren gesichert werden.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Wahrnehmungen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, die im Bereich zwischen Westring und Rednitz aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911/2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.