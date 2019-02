Update 21.2.2019: Reisekoffer ist wichtiges Beweismittel - Wer ist der tote Mann in Roth?

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr hat eine Passantin in Roth die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Die Identität ist bislang nicht geklärt. Wie die Polizei mitteilt, ist die unbekleidete Leiche des Mannes in einer Böschung zwischen Westring und Rednitz gefunden worden.

Die Kriminalpolizei Schwabach geht weiter davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Kripo hat eine 20-köpfige Ermittlungskommission (EKO) mit dem Namen "Rednitz" eingerichtet.

Ein wichtiges Beweismittel ist für die Ermittler ein schwarzer Koffer, der in unmittelbarer Nähe zur Leiche aufgefunden wurde. Der Reisekoffer mit Rollfunktion hat auffällige helle Applikationen im Bereich der Reisverschlüsse sowie helle Rollen und einen hellen Ausziehgriff.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise unter folgender Telefonnummer: 0911/2112-3333

Bei seinem Tod soll der Mann rund 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein, schätzt die Polizei. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt. Ein Abgleich mit der polizeilichen Fingerabdruckdatei führte nicht zum Erfolg, teilt die Polizei am späten Mittwochabend mit.