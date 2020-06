Roth: 49-Jähriger entblößt sich vor Mädchen

Am Sonntagabend (14.06.2020) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Roth einen 49-jährigen Mann fest. Der Tatverdächtige hatte sich zuvor in schamverletzender Weise vor Kindern gezeigt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte um kurz nach 18.00 Uhr in der Stieberstraße beobachtet, wie der 49-Jährige sein Glied vor zwei Mädchen entblößte. Per Notruf alarmierte er die Polizei. Eine Streife konnte den 49-jährigen Tatverdächtigen daraufhin noch in der Stieberstraße anhalten und festnehmen.

Die Beamten übergaben den Mann an die Kriminalpolizei. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Sexualdelikte bei der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach geführt.