Schwerer Unfall im Kreis Roth: Kradfahrer erleidet tödliche Verletzungen

Kurz vor 14 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad auf der Regelsbacher Straße (RH11) von Kottensdorf in Richtung Regelsbach unterwegs. Am Ortsausgang von Kottensdorf kam er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Der 17-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Die Insassen des Golf erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst versorgt und von Notfallseelsorgern betreut.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache zur Unfallstelle bestellt. Während der Unfallaufnahme, die derzeit (Stand 16:30 Uhr) noch andauert ist die Regelsbacher Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.