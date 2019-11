Roth vor 41 Minuten

Roth: Schadensträchtiger Einbruch in Rother Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Roth (ots) - In der Nacht von Sonntag (17.11.2019) auf Montag (18.11.2019) brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Roth ein und stahlen über 30 Fahrräder. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.