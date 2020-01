Roth: POL-MFR: (49) Einbrecher festgenommen

Zunächst gelangten unbekannte Einbrecher gegen 00:30 Uhr durch eine aufgehebelte Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Abenberg. Als der Hausbewohner durch Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam wurde, flüchteten diese zunächst unerkannt.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, konnten zwei Tatverdächtige in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Beide führten Einbruchswerkzeuge mit.

Nach Haftantragstellung durch die Staatsanwaltschaft wurden die beiden 26- und 36-jährigen Tatverdächtigen im Verlauf des Samstags einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ gegen beide jeweils Haftbefehl und so wurden die zurzeit Wohnsitzlosen in Untersuchungshaft eingeliefert. /

