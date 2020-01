Roth: POL-MFR: (29) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 - Viertes Unfallopfer verstorben

Auf Höhe der Ortschaft Wernsbach war am Sonntag gegen 17:30 Uhr ein VW Transporter aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Renault zusammengestoßen. In Folge der Kollision war die 35-jährige Fahrerin des Renault noch an der Unfallstelle verstorben. Ihr 35-jähriger Beifahrer sowie drei Kinder (4, 9 und 12 Jahre alt), die sich ebenfalls in dem Renault befunden hatten, waren zunächst schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Nachdem das 9-jährige Mädchen und der 12-jährige Junge zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben sind, erlag heute Nachmittag auch deren 4-jährige Schwester ihren schweren Verletzungen. Der Zustand des 35-jährigen Mannes ist zwar zwischenzeitlich stabil, muss jedoch weiterhin als kritisch eingestuft werden.

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Staatsanwaltschaft und Polizei werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell