Roth: POL-MFR: (15) Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Der oder die unbekannten Einbrecher brachen eine Tür zu einem Treppenhaus in der Burgstraße auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld und Schmuck. Mit ihrer Beute in noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt.

Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

