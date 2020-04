Roth vor 21 Minuten

Roth: Holzstapel in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Roth (ots) - Am späten Montagabend (13.04.2020) zündeten Unbekannte einen Holzstapel sowie mehrere Äste in einem Waldstück an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.