Roth: Holzpaletten in Brand gesetzt - zwei Tatverdächtige festgenommen

Gegen 22:30 Uhr wurden in Roth, Ortsteil Eckersmühlen (Lkrs. Roth) parallel zur Staatsstraße 2220 in einem Waldstück zwischen Hofstetten und Eisenhammer Holzpaletten in Brand gesetzt.

Zunächst unbekannte Täter hatten mehrere in einem Waldstück gelagerte Holzpaletten, welche an Bäume gelehnt waren, angezündet. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auch auf mehrere Bäume in der unmittelbaren Umgebung über. Die alarmierten Feuerwehren aus Eckersmühlen und Roth hatten den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert.

Am Brandort konnten noch zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Wie bereits mit OTS Meldungen Nr. 503 vom 13.04.2020, Nr. 510 vom 16.04.2020 sowie Nr. 522 vom 20.04.2020 berichtet, hatte das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen. Hierbei geriet einer der beiden Festgenommenen bereits in den Fokus der Ermittler.

Die Brandermittler prüfen nun, inwiefern die beiden 20-Jährigen für die weiteren Delikte in Frage kommen.

Der durch den Brand verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei auf ca. 500 Euro. Der Gesamtschaden wird mit ca. 10.000 Euro beziffert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden die beiden Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter beim AG Nürnberg überstellt, der Haftbefehl erließ.

