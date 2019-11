Roth: Eine verletzte Person nach Brand in Mehrfamilienhaus in Spalt

Ein Passant hatte gegen 13:45 Uhr den Notruf getätigt. Zu diesem Zeitpunkt war aus dem Haus in der Windsbacher Straße Brandrauch wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin fest, dass es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen war. Bei dem Versuch die Flammen zu löschen hatte sich der 53-jährige Mieter der betroffenen Wohnung zudem eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es innerhalb kurzer Zeit den Brand löschen. Nach erster Einschätzung ist die betroffene Wohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 80.000 Euro beziffert. Brandermittler der Kriminalpolizei Schwabach nahmen noch in den Nachmittagsstunden die Arbeit am Brandort auf.

