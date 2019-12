Roth: Einbruch in Einfamilienhaus in Schwanstetten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen am Zeidlerweg. Sie entwendeten Schmuck im Wert von über tausend Euro und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

