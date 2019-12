Roth vor 1 Stunde

Roth: Einbruch in Büchenbacher Kindergarten - Zeugen gesucht

Roth (ots) - In der Nacht von Sonntag (01.12.2019) auf Montag (02.12.2019) brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Gemeinde Büchenbach (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.