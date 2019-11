Roth vor 42 Minuten

Roth: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Roth (ots) - Am Samstagabend (16.11.2019) wurde in eine Bäckereifiliale in Heideck (Lkrs. Roth) eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.