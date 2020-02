Roth: Auto in Parkhaus brannte aus - Mädchen gestehen Brandlegung

Gegen 06:30 Uhr war der Freiwilligen Feuerwehr Roth ein brennendes Auto in einem Parkhaus im Sieh-Dich-Für-Weg gemeldet worden. Den Einsatzkräften gelang es, den Fahrzeugbrand rasch abzulöschen. Der betroffene Audi, der bereits seit längerer Zeit ohne Zulassung im Untergeschoss des Parkhauses abgestellt war, erlitt durch das Feuer jedoch einen wirtschaftlichen Totalschaden, der nach erster Schätzung bei rund 4.000 Euro liegen dürfte. Zudem hinterließen die Flammen ihre Spuren an der Decke des Parkhauses.

Im Nachgang des Fahrzeugbrandes hatte sich bereits das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach der Angelegenheit angenommen. Allerdings mussten die Brandermittler in diesem Fall keine aufwendigen Ermittlungen anstellen. Zwei Mädchen (13 und 15 Jahre alt) wurden am Mittwochabend in Begleitung ihrer Mütter bei der Polizeiinspektion Roth vorstellig. Die beiden gestanden den Polizeibeamten, dass sie das Feuer in dem Auto gelegt hatten.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell