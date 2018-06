Mittelfranken: Betrunkener Mann hindert Sanitäter hilflosen Patient zu versorgen

Er versperrte den Einsatzkräften den Weg



Wie die Schwabacher Polizei erst am Dienstagmorgen berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag, 22. Juni gegen 22:15 Uhr in Wendelstein.Die Sanitäter wurden wegen einem stark alkoholisierten Menschen in die Straße Am Schießhaus gerufen, da dieser aufgrund Alkoholvergiftung dringender medizinischer Hilfe bedurfte.Ein 18-jähriger Jugendlicher, der mit rund 1,18 Promille ebenfalls stark betrunken war, ging sofort auf die Sanitäter los und beleidigte diese.Auch hinderte er die Rettungskräfte daran, dem Patienten zu Hilfe zu kommen, da er ihnen den Zugang versperrte und sich nicht wegbewegen ließ.Erst als eine Streife der Schwabacher Polizei eintraf, konnte der renitente Jugendliche beiseite genommen und den Sanitätern der Zugang zum Patienten ermöglicht werden.Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten gleichgestellten Personen und Beleidigung. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass die Behinderung von Rettungskräften wie Sanitätern oder Feuerwehr nicht nur moralisch verwerflich ist, sondern auch eine empfindliche Strafe nach sich ziehen.