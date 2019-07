Gefährliche Flüssigkeit ausgetreten: Wie die Polizei bestätigte, ist es am Mittwochnachmittag (10. Juli 2019) in Schwanstetten im Landkreis Roth in einer Seniorenbetreuung zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Laut den ersten Informationen, die der Einsatzzentrale vorliegen, sei Chlorgas in dem Keller des Gebäudes ausgetreten. Ein Mensch wurde wohl leicht verletzt.

Hierbei handelt es sich um eine Erstmeldung, sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.