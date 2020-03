Coronavirus im Kreis Roth: Zahl der Infizierten wächst - Entwicklungen im Überblick

So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus auch im Landreis Roth.

Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Update vom 23.03.2020, 16.30 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte.

Derzeit spricht das bayerische Landesamt für Gesundheit von insgesamt 14 an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis Roth.

Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.