Christkindlesmarkt in Roth: Kinder dürfen keine Wunschzettel mehr schreiben

Die Wunschzettel-Aktion auf demChristkindlesmarkt in Rothfällt in diesem Jahr aus. Die beliebte Aktion, bei der Kinder ihre Wünsche auf einen Zettel schreiben und an den Christbaum hängen, könnte gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoßen, befürchtet Markt-Organisator Andreas Kowohl.

Man verzichte in diesem Jahr wegen "riesengroßem bürokratischem Aufwand" auf die Wunschzettel-Truhe beim Christkindlmarkt, sagte Veranstaltungskauffrau Melanie Hanker von der Stadt am Dienstag auf Anfrage des Evangelischen Pressediensts (epd).

Dabei war die Aktion sehr beliebt. Jedes Jahr wurden zwischen 3500 und 4000 Wunschzettel ausgefüllt, sagt Kowohl inFranken.de. Dabei ging es vor allem um nicht-materielle Wünsche. Die Kinder fragten nach einem Tag mit dem Bürgermeister, einer Mitfahrt mit dem Feuerwehrauto oder einer Reitstunde. Die Wünsche wurden an die teilnehmenden Partner weitgegeben und falls möglich auch erfüllt.

Datenschutzerklärung passt nicht auf kleinen Wunschzettel

Um später auch kontaktiert werden zu können, schrieben die Kinder beziehungsweise ihre Eltern neben ihren Wünschen auch ihre Kontaktdaten (Name, Alter, Adresse und Telefonnummer) auf den kleinen Wunschzettel. Da das aber gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen könnte, wurde die Wunschzettel-Aktion in diesem Jahr ausgesetzt.

"Wir wollen Kinder glücklich machen und sie nicht komplizierte Formulare ausfüllen lassen", stellte Hanker fest. Mit einer Datenschutzvereinbarung "hätten die Wunschzettel DIN A-4-Größe bekommen". Bis zum Christkindlmarkt im Jahr 2019 werde man sich nun eine kreative Lösung ausdenken. Infrage kämen Gutscheine, die auf bestimmte Nummern hinterlegt sind. "Wir haben in den vergangenen Tagen von überall her gute Vorschläge erhalten", sagte Hanker. Für eine Alternative bis zum diesjährigen Christkindlmarkt, sei die Zeit zu knapp. Der Markt in Roth beginnt bereits am Donnerstag, 22. November.