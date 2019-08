Georgensgmünd vor 21 Stunden

Unwetter

Bäume stürzen bei Roth auf Oberleitung: Stürmisches Ende einer Zugreise

Etwa 400 Bahnreisende stecken am Sonntagabend stundenlang in einem ICE fest. Erst am frühen Morgen geht es für sie weiter. Steht ihnen eine Entschädigung zu?