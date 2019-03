Allersberg/Bayern: Anschlag auf ICE - Polizei nimmt verdächtigen IS-Sympathisanten (42) fest

Ermittler haben einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird ein Stahlseil auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München befestigt zu haben.

Der Mann wurde in Wien festgenommen.

Der ICE wurde beim Vorfall in Allersberg nur leicht beschädigt.

Am Tatort fanden die Ermittler ein Bekennerschreiben.

Nach einem Anschlag auf einen ICE in Allersberg (Landkreis Roth, Mittelfranken) am 7. Oktober 2018 hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen.Auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München war laut LKA Bayern ein Stahlseil zwischen den Oberleitungsmasten befestigt und mit Metallteilen verstärkte Holzkeile auf den Gleisen aufgebracht worden, um einen darüberfahrenden Zug zum Entgleisen zu bringen.

Am 07.10.2018 hatte ein ICE die Hindernisse überfahren, wobei dieser allerdings nur leicht beschädigt worden war. In Tatortnähe wurden in arabischer Sprache abgefasste Drohschreiben sowie Schmierschriften festgestellt, die einen Bezug zu der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) herstellen ließen.

Berlin und Allerberg: Ähnliche Vorfälle

Der Polizeipräsident in Berlin berichtete am 24.12.18 und am 25.12.18 von einem vergleichbaren Eingriff an einer Bahnstrecke in Karlshorst, bei dem auch ein Oberleitungsschaden festgestellt worden war. Im Rahmen der polizeilichen Spurensuche und -sicherung wurden in Tatortnähe ebenfalls Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine Flagge des IS aufgefunden.

Da die in Berlin und Allersberg aufgefundenen Schriftstücke augenscheinlich große Übereinstimmungen aufweisen, wurden die Ermittlungen in sehr enger Zusammenarbeit zwischen der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, der Generalstaatsanwaltschaft München (ZET) und den Landeskriminalämtern Berlin und Bayern geführt.

Spezialeinheiten nehmen Mann in Wien fest

Durch die Ermittlungen einer zu diesem Zweck gegründeten länderübergreifend tätigen gemeinsamen Ermittlungsgruppe (BAO Trasse) ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 42-jährigen irakischen Staatsangehörigen, der in Wien (Österreich) wohnt und offensichtlich mit dem IS sympathisiert. Der 42-Jährige wurde schließlich am Montag in der Nähe seiner Wiener Wohnung durch Spezialeinheiten festgenommen.

Gegen ihn liegen Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Wien wegen Verdachts der terroristischen Straftaten des versuchten Mordes und der schweren Sachbeschädigung, der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und dem Verbrechen der kriminellen Organisation sowie des Amtsgerichts München wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr und versuchter Störung öffentlicher Betriebe vor.