Unterfranken: Trio mit Baseballschläger zerstört Fenster von 32-Jährigem

In der Nacht zum Samstag rief ein 32-jähriger aus Bad Neustadt im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld die Polizei um Hilfe, weil drei Bekannte von ihm versuchten, sich Zutritt zu seiner Wohnung zu verschaffen.Nachdem der Wohnungsinhaber die Tür nicht freiwillig öffnete, schlugen die Täter mit einem Baseballschläger eine Fensterscheibe ein und versuchten ihr Gegenüber mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, berichtet die Polizei. Anschließend wollte das Trio ihn noch über das mittlerweile geöffnete Fenster ins Freie ziehen, was der Geschädigte aber verhindern konnte.Beim Eintreffen der Polizei hatten die drei Männer bereits das Weite gesucht. Über die Hintergründe der Tat liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Der Schaden an Tür wird und Fensterscheibe wird mit ca. 500 Euro beziffert.