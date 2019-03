Unterfranken: Hund stirbt an zerschnittenem Magen - Treiben Hundehasser ihr Unwesen?

In Leinach im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld ist ein Hund verstorben, nachdem er in einer Tierklinik operiert wurde. Während der Operation stellte die Tierärztin einen zerschnittenen Magen bei dem Tier fest. Vermutlich verursachte ein scharfkantiger Gegenstand die Verletzung. Wie die Polizei mitteilt, äußerte der 65-jährige Hundehalter den Verdacht, dass in der Gegend Sulzfeld beziehungsweise Leinach möglicherweise Köder mit scharfkantigem Inhalt ausliegen könnten.

Hundehalter werden zur Vorsicht gebeten und mögliche Auffälligkeiten der Polizei unter der Nummer 09761-9060 melden.

