Unterfranken/Bad Königshofen: 17-jähriger Mopedfahrer rast beim Überholen in Gegenverkehr

Bei einem Überholungsmanöver am Donnerstagnachmittag eines 17-jährigen Motorrollerfahrers kam es zu einem Zusammenstoß mit einer jungen Autofahrerin. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in den Campus nach Bad Neustadt gebracht.

Wie die Polizei Bad Königshofen berichtet, fuhr der Minderjährige von Aub in Richtung Gabolshausen. Dort scherte er aus um einen Traktor zu überholen und übersah die entgegenkommende Autofahrerin. Die 18-Jährige wollte zwar noch nach rechts ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stieß mit seinem Krad gegen den linken Frontbereich vom PKW und stürzte. An den Fahrzeugen entstanden insgesamt Schäden in Höhe von 8000,- €.