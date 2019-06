Sondheim/Rhön: Autofahrer (94) überfahrt Stopp-Schild und kracht in Kleintransporter

Am Mittwochmorgen hat ein 94-jähriger Rentner einen Unfall mit seinem Auto verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der ältere Herr auf der Stettener Straße in Sondheim vor der Rhön unterwegs, als er an der Kreuzung zur Hauptstraße ein Stopp-Schild überfuhr und mit einem Kleintransporter zusammenstieß.

Glücklicherweise wurden weder der 94-Jährige noch der Fahrer des Paketzustelldienstes verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.